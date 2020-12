Conegliano-Busto Arsizio oggi | A1 volley femminile | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 dicembre 2020), 24 dicembre, alle ore 12.30 scenderanno in campouna delle due partite indella quindicesima giornata di Serie A1 di, quattro i match rinviati a causa del Covid-19. Le ragazze di Daniele Santarelli partono ovviamente con i favori del pronostico visto che in 13 partite ha concesso solo 5 set alle avversarie. Il coach delle venete si affiderà come sempre in cabina di regia a Joanna Wolosz, anche se potrebbe trovare spazio in corso d’opera anche Giulia Gennari, che azionerà le bocche di fuoco: Paola Egonu, Miriam Sylla, Kimberly Hill, Raphaela Folie e Robin De Kujif. Sarà l’esordio in campionato per Marco Musso, diventato primo allenatore delle lombarde da poco più di due settimane. Un match decisamente complicato ...