Bellugi | il calcio è con te | ' Forza Mauro | non ti lasceremo solo'

La moglie è una donna tosta, non ama piangersi addosso e al Corriere.it ha raccontato queste settimane terribili: "Era il 4 novembre, da giorni Mauro aveva male alle gambe. Non ci eravamo preoccupati ...

Sono tante le manifestazioni d'affetto che Bellugi sta ricevendo dal mondo del calcio e non solo (anche il sindaco di Milano Beppe Sala lo ha chiamato). Una telefonata di certo speciale è stata quella ...

Mauro Bellugi ha subito l’amputazione delle gambe

L’ex difensore dell’Inter e della nazionale di calcio, Mauro Bellugi, 70 anni, ha dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe a causa delle complicazioni del Covid. Lo ha rivelato lui stesso in u ...

