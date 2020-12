Vaccini, campagna per operatori sanitari all’Aou Federico II di Napoli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) – Una campagna di vaccinazione per gli operatori sanitari dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli per prevenire le infezioni nell’adulto, che prevede la somministrazione del vaccino contro difterite, tetano, pertosse oltre a quello anti-influenzale. E’ la virtuosa iniziativa messa in atto dall’Azienda Ospedaliera partenopea che ha riscontrato un ottimo successo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) – Unadi vaccinazione per glidell’Azienda ospedaliera universitariaII diper prevenire le infezioni nell’adulto, che prevede la somministrazione del vaccino contro difterite, tetano, pertosse oltre a quello anti-influenzale. E’ la virtuosa iniziativa messa in atto dall’Azienda Ospedaliera partenopea che ha riscontrato un ottimo successo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'assessore lombardo ha dichiarato che non ci sono date certe sulla vaccinazione

L'assessore al Welfare lombardo ha anche spiegato quanti giorni dovranno passare tra la prima e la seconda dose del vaccino anti-covid.

