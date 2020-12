Occupati di alberghi Ma chi credi di essere | Mattarella o Ribery? Renzi | crisi di nervi in tv | massacra Franceschini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non solo incalza Giuseppe Conte per il numero di morti per coronavirus in Italia. Matteo, ospite a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, picchia durissimo anche contro darioe la sua pazza idea di andare ad elezioni, Giuseppe Conte contro Matteo Salvini. "Non andremo al voto, perché penso che ci sia una maggioranza in Parlamento e io credo che il buon senso preveda che si smetta di litigare e si inizino a spendere i soldi del Recovery", spiega. Dunque si scaglia contro il ministro dei Beni Culturali: "Se qualcuno pensa di minacciare il voto è sbagliato, in democrazia il voto non è una minaccia.è il ministro della Cultura, si occupasse dei teatri chiusi. È il ministro del Turismo, si occupasse degli- rimarca -. Il presidente della Repubblica non è ...