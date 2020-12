LIVE Milan-Lazio, DIRETTA Serie A calcio: Tonali e Correa dal 1?, gioca Krunic (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.54 4-2-3-1 di rito per Stefano Pioli con Gigio Donnarumma tra i pali, Romagnoli e ancora una volta Kalulu in difesa, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, Tonali-Krunic inedita coppia centrale, Calhanoglu, Saelemaekers e Rebic a supporto dell’unica punta: Leao. 19.50 Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro: Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli. Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. 19.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.54 4-2-3-1 di rito per Stefano Pioli con Gigio Donnarumma tra i pali, Romagnoli e ancora una volta Kalulu in difesa, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra,inedita coppia centrale, Calhanoglu, Saelemaekers e Rebic a supporto dell’unica punta: Leao. 19.50 Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez;; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli.(3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic;, Immobile. All. Inzaghi. 19.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla...

cmdotcom : Segui #Milan-#Lazio LIVE su - PianetaMilan : #Diretta #MilanLazio: vincere per finire bene un grande 2020 | #LIVE #NEWS - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - sportli26181512 : Risultati serie A, le formazioni ufficiali e la diretta LIVE della 14^ giornata: Si chiude la 14^ giornata di Serie… - sportli26181512 : Milan-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A San Siro big match tra Milan e Lazio. Pioli… - SkySport : Milan-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE -