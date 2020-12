Hellas Verona-Inter 1-2: Skriniar riporta in vantaggio i nerazzurri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al 69' pareggia Ilic, ma è clamoroso l'errore di Handanovic: il portiere sloveno si fa sfuggire il pallone su un cross di Faraoni e Ilic insacca facilmente. Al 52' Lautaro sblocca il match: dal cross ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al 69' pareggia Ilic, ma è clamoroso l'errore di Handanovic: il portiere sloveno si fa sfuggire il pallone su un cross di Faraoni e Ilic insacca facilmente. Al 52' Lautaro sblocca il match: dal cross ...

