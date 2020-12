Dichiarazione redditi 2021 per pensionati e dipendenti: ecco le novità nel 730 da compilare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili da oggi le nuove bozze 2021 per le dichiarazioni dei redditi con il modello 730, i nuovi moduli per la Certificazione Univa, l’Iva e il 770. Le novità dei prossimi anni, per lo meno di quello in arrivo, è l’introduzione delle caselle per il Superbonus e le misure Anti Covid che si sono ricevute durante questo primo anno. Insomma, la pandemia con le sue conseguenze economiche entra di fatto nella situazione finanziaria e reddituale di tutti quanti e questi documenti importantissimi ne sono la prova. Gli analisti tecnici e anche diversi Ministri ci avevano avvisato che la normalità economica, professionale e anche sociale per l’Italia è prevista entro tre anni o verso il 2023, il vaccino deve aprire una nuova prospettiva ed è quello che si spera. Nuovo modello ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili da oggi le nuove bozzeper le dichiarazioni deicon il modello 730, i nuovi moduli per la Certificazione Univa, l’Iva e il 770. Ledei prossimi anni, per lo meno di quello in arrivo, è l’introduzione delle caselle per il Superbonus e le misure Anti Covid che si sono ricevute durante questo primo anno. Insomma, la pandemia con le sue conseguenze economiche entra di fatto nella situazione finanziaria e reddituale di tutti quanti e questi documenti importantissimi ne sono la prova. Gli analisti tecnici e anche diversi Ministri ci avevano avvisato che la normalità economica, professionale e anche sociale per l’Italia è prevista entro tre anni o verso il 2023, il vaccino deve aprire una nuova prospettiva ed è quello che si spera. Nuovo modello ...

