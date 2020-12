Demon Slayer: rinviato il gioco mobile, ecco quando uscirà (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continuano imperterriti i posticipi videoludici. L’ultimo della serie è il gioco mobile di Demon Slayer, anche questo sarà infatti rinviato Corre l’anno 2020, ancora per poco ma corre, sempre e comunque. Per l’industria dell’intrattenimento, inclusa quella videoludica, gli ultimi 12 mesi sono stati sinonimo di rinvii e posticipi su tutta la linea. Sarebbe veramente prolissa la lista di tutte le produzioni rimandate al 2021 o a data da destinarsi. A malapena siamo riusciti ad ottenere, a seguito di continui rimandi, l’attesissimo Cyberpunk 2077 e c’è da ammetterlo: forse in questo caso un ulteriore ritardo avrebbe giovato, alla fine della fiera. A parte il suddetto colossal videoludico tripla A, la stessa sorte tocca anche a produzione di ambizioni e portata più modeste. È il caso del ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continuano imperterriti i posticipi videoludici. L’ultimo della serie è ildi, anche questo sarà infattiCorre l’anno 2020, ancora per poco ma corre, sempre e comunque. Per l’industria dell’intrattenimento, inclusa quella videoludica, gli ultimi 12 mesi sono stati sinonimo di rinvii e posticipi su tutta la linea. Sarebbe veramente prolissa la lista di tutte le produzioni rimandate al 2021 o a data da destinarsi. A malapena siamo riusciti ad ottenere, a seguito di continui rimandi, l’attesissimo Cyberpunk 2077 e c’è da ammetterlo: forse in questo caso un ulteriore ritardo avrebbe giovato, alla fine della fiera. A parte il suddetto colossal videoludico tripla A, la stessa sorte tocca anche a produzione di ambizioni e portata più modeste. È il caso del ...

