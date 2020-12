Crivello applaude il Palermo: “Questa classifica non ci si addice, sarà un 2021 diverso. Episodio Odjer? Non posso giudicare” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Palermo riacciuffa il Bari a pochi minuti dalla fine: al Barbera la sfida termina 1-1.Un golazo direttamente da calcio di punizione di Lorenzo Lucca ha permesso agli uomini di Roberto Boscaglia di guadagnare un punto, pareggio meritato per i rosanero che non avrebbero meritato la sconfitta. Uno dei protagonisti della gara è stato Roberto Crivello che, intervenuto in mized zone al termine del match, ha analizzato così la sfida contro i pugliesi."Sono orgoglioso della prestazione e della reazione della squadra, non era facile dopo aver subito il gol all'ultimo secondo del primo tempo. Volevamo vincere, ma quando la pareggi nel finale torni a casa comunque soddisfatto. Credo di aver fatto una buona partita, ma prima di dare giudizi la riguardo sempre a casa. Episodio Odjer? Non mi sono accorto di nulla perché ero ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilriacciuffa il Bari a pochi minuti dalla fine: al Barbera la sfida termina 1-1.Un golazo direttamente da calcio di punizione di Lorenzo Lucca ha permesso agli uomini di Roberto Boscaglia di guadagnare un punto, pareggio meritato per i rosanero che non avrebbero meritato la sconfitta. Uno dei protagonisti della gara è stato Robertoche, intervenuto in mized zone al termine del match, ha analizzato così la sfida contro i pugliesi."Sono orgoglioso della prestazione e della reazione della squadra, non era facile dopo aver subito il gol all'ultimo secondo del primo tempo. Volevamo vincere, ma quando la pareggi nel finale torni a casa comunque soddisfatto. Credo di aver fatto una buona partita, ma prima di dare giudizi la riguardo sempre a casa.? Non mi sono accorto di nulla perché ero ...

