Covid, Arcuri: “Curva in calo, ma servono ancora sacrifici” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – “Il conteggio dei positivi conferma la validita’ misure messe in campo dal governo il 3 novembre. In terapia intensiva solo lo 0,4% dei contagiati. Un’altra buona notizia vien dal rapporto dei contagiati-tamponi, mai cosi’ basso dal 20 ottobre. Numeri che non ci devono rassicurare ma ci devono indicare la strada per i prossimi giorni, fatta di ulteriori sacrifici da parte di tutti“. Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri durante la conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza epidemiologica. OK VACCINO IN 10 MESI GRANDE RISULTATO, VAIOLO CI MISE 92 ANNI Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – “Il conteggio dei positivi conferma la validita’ misure messe in campo dal governo il 3 novembre. In terapia intensiva solo lo 0,4% dei contagiati. Un’altra buona notizia vien dal rapporto dei contagiati-tamponi, mai cosi’ basso dal 20 ottobre. Numeri che non ci devono rassicurare ma ci devono indicare la strada per i prossimi giorni, fatta di ulteriori sacrifici da parte di tutti“. Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri durante la conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza epidemiologica. OK VACCINO IN 10 MESI GRANDE RISULTATO, VAIOLO CI MISE 92 ANNI

