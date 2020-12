(Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Questo premio è per i miei figli: li adoro, tutto ciò che faccio è per loro». Era il 9 febbraio scorso quando Brad Pitt, sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, ritirò il suo primo Oscar per la recitazione, dedicandolo ai suoi sei bambini. Sembrava il preludio ad una tregua di famiglia, in grado di spingere l’attore americano e l’ex moglie Angelina Jolie – separati da quattro anni – al tanto atteso accordo sulla custodia dei figli.

zazoomblog : Brad Pitt famiglia a metà: «A Natale con i figli più piccoli» - #famiglia #metà: #Natale #figli - lvdyfrommvrs : @hsxsunn BRAD PITT OVVIAMENTE - Nike93017 : RT @arianna20032000: @carlakak ?????????????????? Comunque, Brad Pitt è noioso (per me eh) ?? - Nike93017 : RT @carlakak: MEGLIO CHE ESSERE AMMANETTATA AL LETTO DA BRAD PITT JUVE-FIORENTINA 0-3 IL 2021 PUÒ FINIRE GIÀ ADESSO NEL 2020 #UltrasViol… - Azzolina6 : RT @carlakak: MEGLIO CHE ESSERE AMMANETTATA AL LETTO DA BRAD PITT JUVE-FIORENTINA 0-3 IL 2021 PUÒ FINIRE GIÀ ADESSO NEL 2020 #UltrasViol… -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

«Questo premio è per i miei figli: li adoro, tutto ciò che faccio è per loro». Era il 9 febbraio scorso quando Brad Pitt, sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, ritirò il suo primo Oscar per la ...Brad Pitt, secondo voci di corridoio, sarebbe molto preoccupato per questa situazione tanto da dare una sorta di ultimatum verso l’attrice e regista, per risolvere questi suoi problemi alimentari, ...