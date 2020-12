Bilancio, Legge Stabilità e Defr: Regione Campania, Consiglio approva tutto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Passa senza sorprese il Bilancio in sede di Consiglio regionale della Campania. Il presidente della Commissione Bilancio e Finanza, il consigliere salernitano Franco Picarone, spiega: “approvati il Bilancio preventivo e la Legge di Stabilità 2021-2023, senza ricorso al voto di fiducia. Non ci sarà dunque esercizio provvisorio”. Inoltre: “approvati anche il DefrC (Documento di Economia e Finanza Regionale) e la relativa risoluzione di maggioranza. approvati tutti gli indirizzi recepiti nel DEF predisposto dalla giunta, più altri definiti dal Consiglio nella risoluzione, quali: riproposizione di una nuova Legge regionale sull’autismo; ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Passa senza sorprese ilin sede diregionale della. Il presidente della Commissionee Finanza, il consigliere salernitano Franco Picarone, spiega: “ti ilpreventivo e ladi2021-2023, senza ricorso al voto di fiducia. Non ci sarà dunque esercizio provvisorio”. Inoltre: “ti anche ilC (Documento di Economia e Finanza Regionale) e la relativa risoluzione di maggioranza.ti tutti gli indirizzi recepiti nel DEF predisposto dalla giunta, più altri definiti dalnella risoluzione, quali: riproposizione di una nuovaregionale sull’autismo; ...

CottarelliCPI : Attenzione: si stanno introducendo decine di bonus vari nella Legge di Bilancio a favore di categorie o attività mo… - borghi_claudio : La mia lettura della legge di bilancio. Il risveglio del Parlamento. - borghi_claudio : Che bello sentire Barisoni e soci a @Radio24_news che non hanno capito nulla della legge di bilancio. Se avete vogl… - GPerenne : 314 sì per il voto di fiducia sulla legge di bilancio non sono un po pochi ? #Governodicialtroni - lellinara : RT @RadioSavana: Pazzesco! Legge di Bilancio 2021: Conte e la truppa degli indegni destinano 5,3 miliardi al resto del mondo e solo 40 mili… -