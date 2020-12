Autocertificazione di Natale per visitare parenti o amici: cosa scrivere e dove (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima di tutto: l' Autocertificazione Covid per le feste di Natale è meno complessa di quanto si possa temere. E già qui, si può tirare un sospiro di sollievo. Come chiarito dal decreto di Conte , nei ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima di tutto: l'Covid per le feste diè meno complessa di quanto si possa temere. E già qui, si può tirare un sospiro di sollievo. Come chiarito dal decreto di Conte , nei ...

Agenzia_Ansa : Autocertificazione Natale 2020, il modulo da compilare online e scaricare #ANSAmotori - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT in conferenza stampa sulle misure anti #Covid a #Natale: 'Non mandiamo la polizia a cas… - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: #DecretoNatale ?? L'Italia nei giorni rossi: ecco il modulo dell'autocertificazione da scaricare, compilare e portare con… - comunevenezia : RT @CAV_Spa: Con DL n.172 del 18.12.20 dal 24 al 27/12 #spostamenti consentiti solo per lavoro, salute, necessità. Consentito spostarsi una… - nonsonpago1 : RT @liberadidonna1: @BlobRai3 #lavarianteblob eeeeeeee l'autocertificazione a babbo natale??? ?????? -