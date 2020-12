Anzio, tre arresti per spaccio di sostanze stupefacenti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Carabinieri attivi ieri sera ad Anzio in contrasto alle attività legate al narcotraffico, con l’arresto di tre persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nell’ambito dell’operazione, i militari hanno operato un sequestro complessivo di 40 grammi di cocaina, 800 di marijuana e 6 grammi di hashish. sostanze che una volta immesse sul mercato, avrebbero reso circa 5.000 euro. Il blitz dei Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Anzio è scattato ieri sera intorno alle 20, con la perquisizione di automobili, abitazioni e soggetti nella zona di via delle Grugnole. Per le tre persone arrestate, due italiani e un cittadino tunisino, il processo in giornata per direttissima. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Carabinieri attivi ieri sera adin contrasto alle attività legate al narcotraffico, con l’arresto di tre persone per il reato di detenzione ai fini didi. Nell’ambito dell’operazione, i militari hanno operato un sequestro complessivo di 40 grammi di cocaina, 800 di marijuana e 6 grammi di hashish.che una volta immesse sul mercato, avrebbero reso circa 5.000 euro. Il blitz dei Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia diè scattato ieri sera intorno alle 20, con la perquisizione di automobili, abitazioni e soggetti nella zona di via delle Grugnole. Per le tre persone arrestate, due italiani e un cittadino tunisino, il processo in giornata per direttissima. L'articolo proviene da Italia Sera.

