Alessandra Mastronardi da allieva e ballerina, sarà Carla Fracci in un film Rai (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da allieva a ballerina: Alessandra Mastronardi, dopo aver abbandonato il camice di Alice Allevi, si getta nel mondo della danza classica. Secondo quanto svelato da diversi siti, l’attrice napoletana vestirà i panni di Carla Fracci in un film tv per la Rai. Si tratterà di un biopic volto a raccontare la vita di una delle icone femminili della danza più conosciute al mondo. La storia partirà dai suoi esordi, dalle umili fino alle esibizioni nei teatri più prestigiosi. Il progetto televisivo sarà diretto da Emanuele Imbucci e realizzato da Anele per Rai Fiction. Il film tv si chiamerà semplicemente Carla e, stando a Davide Maggio, sarà girato tra Roma, Milano ed Orvieto. Il primo ciak è atteso a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da, dopo aver abbandonato il camice di Alice Allevi, si getta nel mondo della danza classica. Secondo quanto svelato da diversi siti, l’attrice napoletana vestirà i panni diin untv per la Rai. Si tratterà di un biopic volto a raccontare la vita di una delle icone femminili della danza più conosciute al mondo. La storia partirà dai suoi esordi, dalle umili fino alle esibizioni nei teatri più prestigiosi. Il progetto televisivodiretto da Emanuele Imbucci e realizzato da Anele per Rai Fiction. Iltv si chiamerà semplicementee, stando a Davide Maggio,girato tra Roma, Milano ed Orvieto. Il primo ciak è atteso a ...

