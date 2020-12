Aiuti dall' Europa | i bluff e i rischi del Mes

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il meccanismo europeo di stabilità di cui tutti parlano ma pochi conoscono nei veri (e preoccupanti) commi, con la sua recentissima riforma è stato trasformato da «salva-Stati» in «salva-banche». Qualcuno tra i Paesi forti dell'Unione se ne avvantaggerà. Mentre per quelli più fragili - il nostro per esempio - ilo è di un mortificante controllo esterno. Com'è successo già alla Grecia. Nell'anno di Dante ci vorrebbe un Virgilio per guidare gli italiani nell'inferno delle fumisterie sul Meccanismo europeo di stabilità. Ci proviamo. Come Laocoonte che ammoniva i troiani incantati davanti al cavallo di legno ripeteremo: «Timeo danaos et dona ferentes» (temo i greci anche quando recano doni). Ai greci però il Mes ha portato doni amarissimi. E proprio dal massacro sociale ellenico bisogna ripartire per parlare dell'idolatrato Meccanismo e capire se non sia come, nella ...