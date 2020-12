Violenza donne: comunità alzi la voce in difesa delle vittime (Di martedì 22 dicembre 2020) “Questi simboli sono molto importanti perché ci ricordano ogni giorno che, in presenza di atti di Violenza sulle donne, dobbiamo alzare la voce, dobbiamo denunciare. Stare vicino alle vittime non spetta agli altri, ma a tutti noi”. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che oggi, a Magnano in Riviera, ha partecipato all’inaugurazione della panchina rossa realizzata da Andrea Bertolissio e tinteggiata da Andrea Orlando, il padre di Nadia, la ventunenne di Vidulis di Dignano uccisa tre anni fa dal suo ex fidanzato. “Per combattere la Violenza sulle donne tutte le amministrazioni pubbliche devono pretendere sempre che venga fatta giustizia. Chi commette azioni di questa gravità – ha detto Fedriga – deve subire delle conseguenze ... Leggi su udine20 (Di martedì 22 dicembre 2020) “Questi simboli sono molto importanti perché ci ricordano ogni giorno che, in presenza di atti disulle, dobbiamo alzare la, dobbiamo denunciare. Stare vicino allenon spetta agli altri, ma a tutti noi”. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che oggi, a Magnano in Riviera, ha partecipato all’inaugurazione della panchina rossa realizzata da Andrea Bertolissio e tinteggiata da Andrea Orlando, il padre di Nadia, la ventunenne di Vidulis di Dignano uccisa tre anni fa dal suo ex fidanzato. “Per combattere lasulletutte le amministrazioni pubbliche devono pretendere sempre che venga fatta giustizia. Chi commette azioni di questa gravità – ha detto Fedriga – deve subireconseguenze ...

