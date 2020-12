Vaccini. Aifa approva Pfizer-Biontech: nessuna controindicazione particolare (Di martedì 22 dicembre 2020) Come era prevedibile, dopo EMA anche Aifa approva Pfizer-Biontech. Altrettanto prevedibile, le buone notizie continuano: “Il vaccino è approvato – ha detto Magrini – per tutta la popolazione sopra i 16 anni e non ha controindicazioni particolari”. “Quella di oggi è una giornata eccezionale per quello che comporta, cioè avere disponibile un vaccino”, è il commento del presidente Palù. Ovviamente, il parere conferma quanto già affermato con l’approvazione presso FDA: i Vaccini Pfizer e Moderna, ricordiamo, eccedono di molto ogni aspettativa e garanzia richiesta dagli enti certificatori. Alte aspettative sulla tecnologia a mRNA Uno dei dubbi sulla recente campagna vaccinale è se la presenza di mutazioni del virus possano inficiare la stessa. Sia pur ... Leggi su bufale (Di martedì 22 dicembre 2020) Come era prevedibile, dopo EMA anche. Altrettanto prevedibile, le buone notizie continuano: “Il vaccino èto – ha detto Magrini – per tutta la popolazione sopra i 16 anni e non ha controindicazioni particolari”. “Quella di oggi è una giornata eccezionale per quello che comporta, cioè avere disponibile un vaccino”, è il commento del presidente Palù. Ovviamente, il parere conferma quanto già affermato con l’zione presso FDA: ie Moderna, ricordiamo, eccedono di molto ogni aspettativa e garanzia richiesta dagli enti certificatori. Alte aspettative sulla tecnologia a mRNA Uno dei dubbi sulla recente campagna vaccinale è se la presenza di mutazioni del virus possano inficiare la stessa. Sia pur ...

