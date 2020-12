Uomini e Donne stop di Natale, quando finisce e quando riprende (Di martedì 22 dicembre 2020) Uomini e Donne ‘va in ferie’, l’annuncio è arrivato diverse settimane fa ma la trasmissione ci Maria de Filippi continua ad andare in onda. Quale sarà quindi l’ultima puntata prima dello stop natalizio? Proprio oggi. Perché l’appuntamento di martedì 22 dicembre è l’ultimo prima dell’interruzione programmata in vista delle feste. A partire da domani, mercoledì 23 dicembre, Canale 5 presenterà un palinsesto interamente dedicato al Natale. Film, serie, show televisivi tutti vestiti a festa. Niente paura per i fan del dating show di canale 5: lo stop di Uomini e Donne è solo momentaneo come succede ogni anno prima di tornare con novità ancora più sorprendenti. La trasmissione di Maria De Fillipi tornerà dopo le feste al solito orario – 14 e 45 – su Canale 5. Il ritorno nel ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 dicembre 2020)‘va in ferie’, l’annuncio è arrivato diverse settimane fa ma la trasmissione ci Maria de Filippi continua ad andare in onda. Quale sarà quindi l’ultima puntata prima dellonatalizio? Proprio oggi. Perché l’appuntamento di martedì 22 dicembre è l’ultimo prima dell’interruzione programmata in vista delle feste. A partire da domani, mercoledì 23 dicembre, Canale 5 presenterà un palinsesto interamente dedicato al. Film, serie, show televisivi tutti vestiti a festa. Niente paura per i fan del dating show di canale 5: lodiè solo momentaneo come succede ogni anno prima di tornare con novità ancora più sorprendenti. La trasmissione di Maria De Fillipi tornerà dopo le feste al solito orario – 14 e 45 – su Canale 5. Il ritorno nel ...

