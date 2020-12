Uomini e Donne, l’addio di Gianluca: “Ho subito anche un lutto” (Di martedì 22 dicembre 2020) Triste epilogo per Gianluca De Matteis, tronista di Uomini e Donne che ha deciso di abbandonare il programma senza una scelta: per lui non è stata una decisione facile e le sue lacrime sono arrivate al cuore di tutti. Gianluca De Matteis si è accomodato sulla poltrona rossa di Uomini e Donne all’inizio della nuova L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Triste epilogo perDe Matteis, tronista diche ha deciso di abbandonare il programma senza una scelta: per lui non è stata una decisione facile e le sue lacrime sono arrivate al cuore di tutti.De Matteis si è accomodato sulla poltrona rossa diall’inizio della nuova L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - truIyangels : pensate quando scoprirà le persone diventate famose da uomini e donne - brezzone_ : RT @FedroA23: L’unica eredità del mio sconfinato bagaglio culturale a proposito dell’attrazione uomini/donne che mi sento di lasciare ai mi… -