"Trigliceridi pericolosi anche a livelli non altissimi" (Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Lievi innalzamenti dei Trigliceridi, già a partire dai 150 milligrammi per decilitro (mg/dL), aumentano il rischio di sviluppare eventi aterosclerotici e mortalità per tutte le cause, anche in una popolazione a lieve-moderato rischio cardiovascolare". E' l'indicazione che arriva da 'TG-real', studio epidemiologico mondiale sui Trigliceridi pubblicato sul 'Journal of American Heart Association' (Jaha) e realizzato con il contributo non condizionato di Alfasigma. I risultati suggeriscono che "è fondamentale tenere sotto controllo questi livelli e che adottare uno stile di vite sano, seguendo un'appropriata alimentazione e svolgendo un'adeguata attività fisica, riduce il rischio". E "quando le misure adottate non sono sufficienti e diventa necessario assumere farmaci - ricorda ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Milano, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Lievi innalzamenti dei, già a partire dai 150 milligrammi per decilitro (mg/dL), aumentano il rischio di sviluppare eventi aterosclerotici e mortalità per tutte le cause,in una popolazione a lieve-moderato rischio cardiovascolare". E' l'indicazione che arriva da 'TG-real', studio epidemiologico mondiale suipubblicato sul 'Journal of American Heart Association' (Jaha) e realizzato con il contributo non condizionato di Alfasigma. I risultati suggeriscono che "è fondamentale tenere sotto controllo questie che adottare uno stile di vite sano, seguendo un'appropriata alimentazione e svolgendo un'adeguata attività fisica, riduce il rischio". E "quando le misure adottate non sono sufficienti e diventa necessario assumere farmaci - ricorda ...

TV7Benevento : 'Trigliceridi pericolosi anche a livelli non altissimi'... - salutedomani : Trigliceridi, per la prima volta uno studio mostra che sono pericolosi per il cuore anche a livelli non elevati - dermanewsok : Trigliceridi, per la prima volta uno studio mostra che sono pericolosi per il cuore anche a livelli non el... - antoniocaperna : Trigliceridi, per la prima volta uno studio mostra che sono pericolosi per il cuore anche a livelli non el... - saluteh24com : Trigliceridi, per la prima volta uno studio mostra che sono pericolosi per il cuore anche a livelli non el... -

Ultime Notizie dalla rete : Trigliceridi pericolosi "Trigliceridi pericolosi anche a livelli non altissimi" Yahoo Finanza “Trigliceridi pericolosi anche a livelli non altissimi”

Condividi questo articolo:Milano, 22 dic. (Adnkronos Salute) – “Lievi innalzamenti dei trigliceridi, già a partire dai 150 milligrammi per decilitro (mg/dL), aumentano il rischio di sviluppare eventi ...

Come difendersi dal pericolo dei trigliceridi? Ci aiutano farmaci e vita sana

Uno studio pubblicato sul Journal of American Heart Association per la prima volta evidenzia i pericoli a livelli non elevati: attenzione agli eccessi natalizi!

Condividi questo articolo:Milano, 22 dic. (Adnkronos Salute) – “Lievi innalzamenti dei trigliceridi, già a partire dai 150 milligrammi per decilitro (mg/dL), aumentano il rischio di sviluppare eventi ...Uno studio pubblicato sul Journal of American Heart Association per la prima volta evidenzia i pericoli a livelli non elevati: attenzione agli eccessi natalizi!