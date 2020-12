Tottenham | Roy Keane e il mistero Bale | “L’ex Real Madrid non è più decisivo come un tempo Una volta Gareth come Messi e CR7”

(Di martedì 22 dicembre 2020)è tornato al, dopo gli ultimi otto anni passati a, con l'obiettivo di rilanciarsi dopo le difficoltà dei mesi finali trascorsi alla corte di Zinédine Zidane.Gli Spurs guidati da José Mourinho hanno collezionato 25 punti nelle prime quattordici giornate del massimo campionato inglese, ma ciò che più preoccupa lo stesso tecnico portoghese e i vari addetti ai lavori è il rendimento diche ha racimolato in Premier League solamente 160' minuti in sei partite, avendo avuto la gioia di vestire una casacca da titolare in una sola occasione.Sullo status di forma del classe 89 si è espresso l'opinionista Roy, vecchia conoscenza e bandiera del Manchester United, ai microfoni di 'Sky Sports UK'“Sinceramentenon mi sembra quello di ...

Mediagol : Tottenham, Roy Keane e il mistero Bale: 'L'ex #RealMadrid non è più decisivo come un tempo. Una volta Gareth come… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Roy

Voci di Città

Gareth Bale è tornato al Tottenham con l’obiettivo di rilanciarsi dopo le difficoltà degli ultimi mesi trascorsi a Madrid. Ma il rendimento del gallese non convince in Inghilterra: ha giocato dieci pa ...Gareth Bale è tornato al Tottenham con l’obiettivo di rilanciarsi dopo le difficoltà degli ultimi mesi trascorsi a Madrid. Ma il rendimento del gallese non convince in Inghilterra: ha giocato dieci pa ...