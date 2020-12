Terremoto Sicilia: una forte scossa di magnitudo imprecisata fa tremare tutta l’isola (Di martedì 22 dicembre 2020) Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare la terra Siciliana in serata. Il sisma è stato registrato alle 21.27 nella zona di Ragusa. Terremoto Sicilia from websourceUna forte scossa è stata avvertita nella zona dell’isola della Sicilia nemmeno 30 minuti fa. La scossa registrata è di una magnitudo compresa fra il 4.9 ed il 54 ed è stata localizzata nella zona di Ragusa. Il sisma di cui stiamo parlando, stando alle prime segnalazioni che si stanno diffondendo sui social e dal web è stato avvertito dalla maggior parte dell’isola soprattutto nella zona Avola, Siracusa. Dall’account ufficiale Twitter dei vigili del fuoco si evince che ... Leggi su instanews (Di martedì 22 dicembre 2020) Unadiha fattola terrana in serata. Il sisma è stato registrato alle 21.27 nella zona di Ragusa.from websourceUnaè stata avvertita nella zona deldellanemmeno 30 minuti fa. Laregistrata è di unacompresa fra il 4.9 ed il 54 ed è stata localizzata nella zona di Ragusa. Il sisma di cui stiamo parlando, stando alle prime segnalazioni che si stanno diffondendo sui social e dal web è stato avvertito dalla maggior parte delsoprattutto nella zona Avola, Siracusa. Dall’account ufficiale Twitter dei vigili del fuoco si evince che ...

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di una decina di secondi e di #magnitudo 4.6 è stata avvertita alle 21.27 nella Sicilia… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - SkyTG24 : Terremoto, tra Ragusa e Siracusa scossa di magnitudo 4.6 - mattinodinapoli : #terremoto, forte scossa a #ragusa: magnitudo 4.6. Avvertito in tutta la #sicilia - Nucciomaugeri : Terremoto in Sicilia 4.6 ma tutto a posto -

