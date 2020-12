Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 a Ragusa (Di martedì 22 dicembre 2020) Terremoto in Sicilia: forte scossa di Terremoto sull’Isola alle 21.27. Paura tra la popolazione che si è riversata in strada. I dettagli Una forte scossa di Terremoto è stata registrata pochi minuti fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo tra 4.9 e 5.4, è stata localizzata nella zona di Ragusa alle 21.27 di oggi, martedì L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 dicembre 2020)in: fortedisull’Isola alle 21.27. Paura tra la popolazione che si è riversata in strada. I dettagli Una fortediè stata registrata pochi minuti fa in. La, ditra 4.9 e 5.4, è stata localizzata nella zona dialle 21.27 di oggi, martedì L'articolo proviene da Leggilo.org.

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di una decina di secondi e di #magnitudo 4.6 è stata avvertita alle 21.27 nella Sicilia… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - SkyTG24 : Terremoto, tra Ragusa e Siracusa scossa di magnitudo 4.6 - zazoomblog : Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 a Ragusa - #Terremoto #Sicilia: #scossa - LaStampa : Terremoto: forte scossa in Sicilia, magnitudo 4.6 vicino a Ragusa -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Sicilia Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 a Ragusa Fanpage.it Forte terremoto in serata in Sicilia

Ancora un terremoto, questa volta la terra ha tremato in Sicilia. E lo ha fatto in maniera forte, con una scossa di intensità 4.6 che è stata registrata ...

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 con epicentro a Ragusa

Pochissimo tempo fa, intorno alle 21.27 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.6 in Sicilia, con epicentro nella Costa Ragusana (Ragusa) ad una profondità di 30 km. Uno dei terremoti più forti ...

Ancora un terremoto, questa volta la terra ha tremato in Sicilia. E lo ha fatto in maniera forte, con una scossa di intensità 4.6 che è stata registrata ...Pochissimo tempo fa, intorno alle 21.27 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.6 in Sicilia, con epicentro nella Costa Ragusana (Ragusa) ad una profondità di 30 km. Uno dei terremoti più forti ...