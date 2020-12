(Di martedì 22 dicembre 2020) Il veliero è stato intercettato dai mezzi della guardia di finanza. Operazioni difficili per la nebbia. Nel gruppo sei minori (due non accompagnati). A terra intervento della Cri

cronaca_news : Salento, sbarcati 26 migranti partiti dalla Turchia: cinque giorni in mare in balìa delle onde… -

Ultime Notizie dalla rete : Salento sbarcati

Il gruppo, partito dalle coste della Turchia, avrebbe navigato per cinque giorni, tra freddo e mare mosso. A Leuca soccorsi da Finanza e Croce Rossa ...Il veliero è stato intercettato dai mezzi della guardia di finanza. Operazioni difficili per la nebbia. Nel gruppo sei minori (due non accompagnati). A ...