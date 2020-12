Recovery: Bellanova, ‘Conte ha preso atto che proposte IV positive' (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Finalmente Conte ha preso atto che le proposte di Italia viva sono positive". Lo ha detto Teresa Bellanova dopo l'incontro tra Iv e il premier sul Recovery plan. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Finalmente Conte hache ledi Italia viva sono". Lo ha detto Teresadopo l'incontro tra Iv e il premier sulplan.

Recovery plan, incontro Conte-Iv: due ore e mezzo di confronto

Bellanova: "Tra qualche giorno nostro documento, poi sintesi" - "Ci riserviamo qualche giorno per avanzare un documento piu' puntuale" sul Recovery Plan per poi procedere "ad una sintesi" nel governo ...

