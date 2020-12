“Perché proprio lui?”. Sanremo 2021, il colpo di scena: con Amadeus un altro conduttore (Di martedì 22 dicembre 2020) L’edizione 2021 del Festival di Sanremo, si preannuncia essere con tutte le carte in regola per risultare memorabile, nonostante la piena emergenza Covid. L’appuntamento è ormai stato ormai spammato in tutti i luoghi in tutti i laghi in tutto il mondo e l’universo: a Marzo del 2021 da martedì 2 a sabato 6. E no, Valerio Scanu non c’entra niente. La domanda è una sola, chi affiancherà Amadeus, arrivato ormai al secondo anno di conduzione, oltre al confermatissimo Rosario Fiorello? Ci sono parecchi rumor in merito, uno di questi vedrebbe al timone di Sanremo 2021 una delle colonne portanti della conduzione all’italiana. Ma lui non sarebbe l’unica opzione. Curiosi?! (Continua dopo le foto) Potrebbe accompagnare Amadeus e Fiorello quel mitico di Gerry ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) L’edizionedel Festival di, si preannuncia essere con tutte le carte in regola per risultare memorabile, nonostante la piena emergenza Covid. L’appuntamento è ormai stato ormai spammato in tutti i luoghi in tutti i laghi in tutto il mondo e l’universo: a Marzo delda martedì 2 a sabato 6. E no, Valerio Scanu non c’entra niente. La domanda è una sola, chi affiancherà, arrivato ormai al secondo anno di conduzione, oltre al confermatissimo Rosario Fiorello? Ci sono parecchi rumor in merito, uno di questi vedrebbe al timone diuna delle colonne portanti della conduzione all’italiana. Manon sarebbe l’unica opzione. Curiosi?! (Continua dopo le foto) Potrebbe accompagnaree Fiorello quel mitico di Gerry ...

fattoquotidiano : Renzi: “Perché litighiamo in emergenza? Stiamo discutendo proprio di Covid. Basta incolpare i cittadini, servono so… - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - raistolo : E no, @repubblica, posso garantire che 'qualcuno sia riuscito a 'bucare' le piattaforme per la Dad approfittando pr… - rengokusbitch : @hornysadbitch proprio perché è il mio profilo potrò scrivere che mi dispiace se posto cagate senza che tu mi dica nulla no? ?? - gattusismo__ : @gms8091 Sicuramente ma io ne conosco un botto che non sono stati presi proprio perché avevano un PhD e quindi cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché proprio Bruno Editore pubblica Alessandra Profeti, Verità 360: il Bestseller su come scoprire sé stessi Fortune Italia