Ospedale San Giovanni, trovato cadavere in giardino: ipotesi suicidio (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – Il cadavere di un uomo di 76 anni e’ stato rinvenuto alle 4.30 di ieri mattina nel cortile interno dell’Ospedale San Giovanni di Roma. L’uomo, ricoverato, secondo una prima ipotesi, si sarebbe lanciato da una finestra al quinto piano. Inutili i soccorsi. Sul posto e’ intervenuta la Polizia Scientifica. Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – Ildi un uomo di 76 anni e’ stato rinvenuto alle 4.30 di ieri mattina nel cortile interno dell’Sandi Roma. L’uomo, ricoverato, secondo una prima, si sarebbe lanciato da una finestra al quinto piano. Inutili i soccorsi. Sul posto e’ intervenuta la Polizia Scientifica.

_Carabinieri_ : Villa d’Agri (PZ): in un clima natalizio certamente diverso dagli altri, i #Carabinieri hanno consegnato dei doni a… - fattoquotidiano : Gli sciacalli del Covid non si fermano. Anziano muore all’ospedale San Camillo di Roma, gli rubano la fede e perfin… - AlessandroV1953 : RT @Christianzu76: Gli sciacalli del Covid non si fermano. Anziano muore all’ospedale San Camillo di Roma, gli rubano la fede e perfino ves… - TeleradioNews : AFINA, a Natale si può - SassiLive : PRESENTATO IL PROGETTO “IO SONO LUCANO” ALL’OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale San Paziente precipita dalla finestra di un reparto dell’ospedale San Giovanni e muore Fanpage.it Bassetti: "Vaccino funzionerà anche contro la nuova variante"

Secondo il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti sulla nuova variante del virus “c’è stato troppo rumore per qualcosa che manca di ...

AFINA, a Natale si può

L’Afina dona 150 giocattoli ai bimbi dell’ospedale Santobono Pausilipon e il presidente Amato cibo alla mensa dei poveri San Giuseppe L'articolo ...

Secondo il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti sulla nuova variante del virus “c’è stato troppo rumore per qualcosa che manca di ...L’Afina dona 150 giocattoli ai bimbi dell’ospedale Santobono Pausilipon e il presidente Amato cibo alla mensa dei poveri San Giuseppe L'articolo ...