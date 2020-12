Natale e Capodanno | ecco le Faq aggiornate | dalle visite ai ricongiungimenti

Agenzia_Ansa : Nei 10 giorni 'rossi' nelle feste di #Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici -nel limite di 2 perso… - Agenzia_Ansa : Decreto di #Natale, ecco le risposte ai dubbi più frequenti su visite e spostamenti. Le #Faq del governo #ANSA - dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Decreto di #Natale, ecco le risposte ai dubbi più frequenti su visite e spostamenti. Le #Faq del governo #ANSA https://… - Roberto15909938 : Siamo alle solite “Le forze dell’ordine capitoline hanno annunciato: “A Natale e Capodanno, siamo pronti a interven… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Capodanno

Nuvolosità man mano più compatta in Italia Il campo di alta pressione che si estende dall\'Europa più occidentale fino alla Russia attraverso quindi il Mediterraneo tiene ?Natale, Capodanno e tante altre giornate da trascorrere in famiglia, in compagnia di Canale 5, Italia 1 e Retequattro e i canali tematici come Iris, La5, Focus, 20, Italia2 e Cine34. CANALE 5 PRIMA ...