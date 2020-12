Napoli, va in cella per reati di 21 anni fa ma oggi è un uomo onesto (Di martedì 22 dicembre 2020) commenta Ansa E' andato in carcere soltanto sabato scorso, 21 anni dopo aver commesso reati di associazione mafiosa e spaccio di droga . E' quanto accaduto a Giuseppe, un 47enne napoletano, che deve ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) commenta Ansa E' andato in carcere soltanto sabato scorso, 21dopo aver commessodi associazione mafiosa e spaccio di droga . E' quanto accaduto a Giuseppe, un 47enne napoletano, che deve ...

giacomozuliane : RT @MediasetTgcom24: Napoli, va in cella per reati di 21 anni fa ma oggi è un uomo onesto #carceredipoggioreale - gianfrancomusi2 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, va in cella per reati di 21 anni fa ma oggi è un uomo onesto #carceredipoggioreale - MediasetTgcom24 : Napoli, va in cella per reati di 21 anni fa ma oggi è un uomo onesto #carceredipoggioreale - MediasetTgcom24 : Napoli, va in cella per reati di 21 anni fa ma oggi è un uomo onesto #carceredipoggioreale -