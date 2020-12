Milan | Kalulu | “Ibrahimovic è un esempio Vorrei vincere qualcosa | ma Pioli ci dice…”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il difensore del, apparso in grande crescita nelle ultime uscite, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SportMediaset: "Mi piacerebbe conquistare qualche trofeo con il, il mister però ci dice sempre che non è facile.? È unassoluto, l'ho seguito nel corso della mia adolescenza, sia a Parigi che a Manchester, prima ancora nella sua prima volta al. Il mio ruolo? Posso giocare indistintamente sia da difensore centrale che da terzino, a Lione ricoprivo entrambi i ruoli. L'importante è giocare".caption id="attachment 1069577" align="alignnone" width="5360", getty/caption ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kalulu

Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati e mercato ...In difesa ancora Kalulu in coppia con Romagnoli. Scelte obbligate per Pioli a causa delle tantissime defezioni. COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi va verso la conferma dell’undici titolare che domenica ha ...