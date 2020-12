L’esame di Suarez: “Porto cocumella, mi piace molto fare bercue” (Di martedì 22 dicembre 2020) Si continua a parlare delL’esame d’italiano di Luis Suarez dello scorso 17 settembre all’Università per stranieri di Perugia. È trapelata la trascrizione del colloquio d’esame dell’attaccante dell’Atletico Madrid, non esattamente a suo agio con la lingua italiana. Presentandosi, ha parlato di sé così: “Io mi chiamo Luis, sono nato in Salto, Uruguay. Quando avevo 7 anni, poi (incomprensibile) da Uruguay. Sono sposato con mia moglie da 10 anni. Ho 3 figli, una bambina di 10 anni. Io avevo in Barcelon…Barcellona, da 6 anni! Io sono calciatore, professionista…A 15 anni cominciare a giocare“. Successivamente ha descritto le sue preferenze nel tempo libero: “Mi piace tanto stare con la mia famiglia, nel tempo libero gioco alla playstation, con miei figli. Dopo piace molto (incomprensibile) in Uruguay ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Si continua a parlare deld’italiano di Luisdello scorso 17 settembre all’Università per stranieri di Perugia. È trapelata la trascrizione del colloquio d’esame dell’attaccante dell’Atletico Madrid, non esattamente a suo agio con la lingua italiana. Presentandosi, ha parlato di sé così: “Io mi chiamo Luis, sono nato in Salto, Uruguay. Quando avevo 7 anni, poi (incomprensibile) da Uruguay. Sono sposato con mia moglie da 10 anni. Ho 3 figli, una bambina di 10 anni. Io avevo in Barcelon…Barcellona, da 6 anni! Io sono calciatore, professionista…A 15 anni cominciare a giocare“. Successivamente ha descritto le sue preferenze nel tempo libero: “Mitanto stare con la mia famiglia, nel tempo libero gioco alla playstation, con miei figli. Dopo(incomprensibile) in Uruguay ...

ZZiliani : A fine agosto #Suarez firma un preliminare con la #Juventus Juve e Università organizzano l’esame truccato Una spia… - pisto_gol : LSuarez era complice dell’esame truffa - aveva concordato le domande con la commissione. L’affare si ingrossa - capuanogio : Si è dimessa la rettrice dell'Università per stranieri di #Perugia indagata per l'esame di certificazione italiana… - tempoweb : L'esilarante italiano di #Suarez: 'A me piace molto fare bercue... ' #Juventus #Perugia #iltempoquotidiano… - partenope75 : @massimozampini Ah invece sulle bestemmie di Gigi tutti i media a puntare il dito...E della situazione Suarez Perug… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esame Suarez La registrazione dell'esame di Suarez | «il bambino porta cocummella | mangiare» Zazoom Blog