Juventus-Fiorentina | Biraghi | “All’Allianz gara perfetta | Ribery un punto di riferimento Svolta? Contro il Bologna…”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Franck per noi è undi, sia in campo che fuori. Uno con la sua esperienza e le sue qualità fa parlare la storia per lui ma la cosa più bella è vedere come si è calato nella realtà di Firenze lui abituato ad altri palcoscenici. L'umiltà che sta mettendo lo rende il campione che conosciamo".Sono le parole del difensore Cristianoche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel postdi, ha analizzato il prezioso successo maturato questa sera dalla sua squadra all'Allianz Stadium."Sapevamo di fare una buona prestazione, poi a Torino serve sempre la partitaper vincere e stasera l'abbiamo fatta. È la? Dovremo dirlo solo dalla prossima, se vinceremoil Bologna".

acffiorentina : ?| 90’ La Fiorentina si impone 0-3 sui bianconeri allo Juventus Stadium ?????? Juventus ?? Fiorentina 0??-3??… - FOXSoccer : 81': Juventus 0-3 Fiorentina ?? - juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - SKYBLUESPORTS1 : ?SERIE A JORNADA 14? Crotone 2-1 Parma Juventus 0-3 Fiorentina - ilRomanistaweb : #SerieA, #JuveFiorentina 0-3: bianconeri a pari punti con la #Roma I bianconeri cadono in casa contro i viola: dec… -

Gran prova della Fiorentina allo Stadium: Juventus schiantata per 3-0 dai gol di Vlahovic, Caceres e dall'autogol di Alex Sandro