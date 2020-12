Il medico | l' infermiera e la Oss | le storie dei primi toscani a essere vaccinati

fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Le storie di tre lavoratori della sanità a Careggi che domenica 27 riceveranno il vaccino Pfizer contro il coronavirus: mo… - iltirreno : ?? Le storie di tre lavoratori della sanità a Careggi che domenica 27 riceveranno il vaccino Pfizer contro il corona… - adolar41744618 : @Carantus Ma è veramente un'infermiera? Io sono stato redarguito, mesi fa, in un supermercato perché non avevo la… - ItaliaAdozioni : RT @Avvenire_Nei: Un bimbo abbandonato perché malato, l’incontro con un medico e un’infermiera del @bambinogesu e l'inizio di una vita nuov… - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, un medico e un'infermiera i primi vaccinati nell'Isola -

Ultime Notizie dalla rete : medico infermiera

Il Tirreno

I primi in lista sono medici, infermieri, personale e ospiti delle Rsa, le residenze sanitarie per anziani. Quasi tutte le regioni hanno individuato le prime persone che saranno immunizzate. La ...pistoia. Alcune centinaia di panettoni sono state consegnate dalla Sezione soci Coop di Pistoia alle associazioni di volontariato impegnate in questi mesi sul fronte dell’emergenza Covid. Ieri, la con ...