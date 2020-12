Fidanzati uccisi a Lecce | la Procura chiede il giudizio immediato per l’assassino reo confesso

(Di martedì 22 dicembre 2020) . Ladiha chiesto il, saltando l’udienza preliminare alla luce delle prove schiaccianti raccolte, per Antonio De Marco, lo studente di Scienze infermieristiche di Casarano accusato di aver ucciso duesi a coltellate, nel loro appartamento, la sera del 21 settembre., saltando l’udienza preliminare. Questa la richiesta delladinei confronti di Antonio De Marco,reodell’arbitro di calcio, Daniele De Santis, 33 annise e della fidanzata, la funzionaria Inps a Brindisi, Eleonora Manta, 31 anni di Seclì, nel loro appartamento, la sera del 21 settembre. Il giovane ...

