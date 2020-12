Covid, da ieri in Italia altri 13.318 contagi, 628 vittime, e ben 20.315 guariti in più (Di martedì 22 dicembre 2020) Rispetto a ieri, oggi nel Paese sono stati eseguiti 166.205 tamponi, dai quali sono emersi altri 13.318 nuovi casi di positività (non ‘malati’). Inoltre, spiega ancora il report quotidiano stilato oggi dal ministero della Salute, attualmente in Italia ci sono ben 605.955 positivi. Con la puntualità di un ritornello che si ripete all’infinito è ancora il Veneto la regione maggiormente colpita dai contagi, con 3.082 casi. Seguono la Lombardia (2.278), il Lazio (1.288), e l’Emilia Romagna (1.162). Aumentano intanto le regioni sotto i cento casi, e sono Abruzzo, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. Per quel che riguarda invece le vittime, oggi sono in aumento, in virtù dei 628 decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano così il numero dei morti a 69.842 dall’inizio dell’epidemia. Seppure lentamente, ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 dicembre 2020) Rispetto a, oggi nel Paese sono stati eseguiti 166.205 tamponi, dai quali sono emersi13.318 nuovi casi di positività (non ‘malati’). Inoltre, spiega ancora il report quotidiano stilato oggi dal ministero della Salute, attualmente inci sono ben 605.955 positivi. Con la puntualità di un ritornello che si ripete all’infinito è ancora il Veneto la regione maggiormente colpita dai, con 3.082 casi. Seguono la Lombardia (2.278), il Lazio (1.288), e l’Emilia Romagna (1.162). Aumentano intanto le regioni sotto i cento casi, e sono Abruzzo, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. Per quel che riguarda invece le, oggi sono in aumento, in virtù dei 628 decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano così il numero dei morti a 69.842 dall’inizio dell’epidemia. Seppure lentamente, ...

