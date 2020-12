Coronavirus, 13.318 nuovi casi e 628 morti. Veneto, Lombardia e Lazio le regioni con più contagi (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 13.318 i nuovi casi da Coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver eseguito 166.205 tamponi. Da ieri, registrati altri 628 morti che portano il totale delle vittime a 69.842 dall’inizio dell’emergenza. In terapia intensiva sono ricoverate 2.687 persone (-44 da ieri), 1.301.573 sono i guariti in totale (+20.315 da ieri), mentre 605.955 sono gli attualmente positivi (-7.627). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute consultabili sul sito della Protezione civile. Le regioni dove si registrano maggiori contagi nelle ultime 24 ore sono il Veneto con 3.082 nuovi casi, la Lombardia con 2.278 e il Lazio con 1.288. Coronavirus, i dati regione per regione Sono 2.278 i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 13.318 idariscontrati oggi in Italia dopo aver eseguito 166.205 tamponi. Da ieri, registrati altri 628che portano il totale delle vittime a 69.842 dall’inizio dell’emergenza. In terapia intensiva sono ricoverate 2.687 persone (-44 da ieri), 1.301.573 sono i guariti in totale (+20.315 da ieri), mentre 605.955 sono gli attualmente positivi (-7.627). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute consultabili sul sito della Protezione civile. Ledove si registrano maggiorinelle ultime 24 ore sono ilcon 3.082, lacon 2.278 e ilcon 1.288., i dati regione per regione Sono 2.278 i ...

