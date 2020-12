Calciomercato Milan – Ufficiale: Nuno Mendes rinnova con lo Sporting (Di martedì 22 dicembre 2020) Calciomercato Milan NEWS - Seguito a lungo dal Milan, ora Nuno Mendes ha rinnovato il proprio contratto. Non sarà lui il vice Theo. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 dicembre 2020)NEWS - Seguito a lungo dal, orahato il proprio contratto. Non sarà lui il vice Theo. Pianeta

SightsMilan : RT @cmdotcom: #Milan, #Soumarè è la prima scelta per il centrocampo: le ultime - gall1ani : RT @cmdotcom: #Milan, #Soumarè è la prima scelta per il centrocampo: le ultime - cmdotcom : #Milan, #Soumarè è la prima scelta per il centrocampo: le ultime - sscalcionapoli1 : Giordano: 'Milik sarebbe perfetto per il Milan, dà più garanzie di altri' #calciomercato - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Ufficiale: #NunoMendes rinnova con lo #Sporting -