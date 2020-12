Calciomercato | ma conviene davvero acquistare Gomez?

(Di martedì 22 dicembre 2020)è l’oggetto del desiderio delle grandi d’Italia: Inter, Milan e Roma ci pensano, ma quanto cosail Papu Tutti pazzi per. La rottura tra il Papu e l’Atalanta ha ingolosito le big italiane: Inter, Milan e Roma ci stanno facendo più di un pensierino, anche se l’ipotesi di riuscire a strapparlo ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MattiaMiceli91 : A gennaio sento che ci sarà lo scambio #Dybala - #Icardi. Conviene a tutti: Psg, Juve (serve una punta), giocatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato conviene

SerieANews

Lo Monaco ha dichiarato: “Nonostante in tanti vogliano o debbano rinforzarsi, dubito sarà un mercato invernale ricco di colpi. La situazione economica non permette grossi esborsi a nessuno, penso si l ...Leggi anche:. Calciomercato Milan, Elliott ostacolo per Gomez. (MilanLive.it) Una rottura che al momento sembra insanabile e sulla quale il calciatore Josip Ilicic mostra quale parte prende. Continua ...