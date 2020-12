Accordi per la pace Israele-Marocco, oggi primo volo da Tel Aviv a Rabat (Di martedì 22 dicembre 2020) Questa mattina è decollato dall’aeroporto di Tel Aviv un volo commerciale diretto per Rabat: è il primo tra Israele e Marocco. A bordo del Boeing 747, che atterra alle 14.36 a Rabat (ora locale) c’è anche Jared Kushner, genero e consigliere di Donald Trump. “Speriamo che questo volo spiani la strada ad un’altra stagione di pace tra Israele e Marocco”, ha detto Kushner prima della partenza. Con lui Ben Shabbat, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro israeliano Benjamin Neatanyahu. “La storia viene scritta davanti ai nostri occhi”, ha dichiarato Shabbat. Secondo indiscrezioni del Jerusalem Post, nella capitale del Marocco le delegazioni dei tre Paesi ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 dicembre 2020) Questa mattina è decollato dall’aeroporto di Teluncommerciale diretto per: è iltra. A bordo del Boeing 747, che atterra alle 14.36 a(ora locale) c’è anche Jared Kushner, genero e consigliere di Donald Trump. “Speriamo che questospiani la strada ad un’altra stagione ditra”, ha detto Kushner prima della partenza. Con lui Ben Shabbat, consigliere per la sicurezza nazionale delministro israeliano Benjamin Neatanyahu. “La storia viene scritta davanti ai nostri occhi”, ha dichiarato Shabbat. Secondo indiscrezioni del Jerusalem Post, nella capitale delle delegazioni dei tre Paesi ...

Autoferrotranvieri, siglato l'accordo sull'assistenza sanitaria

per dipendente, da versare entro il 16 novembre dell’anno precedente alla copertura assicurativa. Il costo aziendale previsto dall’art. 38 dell'accordo 28 novembre 2015 maturato sino alla costituzione ...

illimity Bank, assemblea delibera aumento capitale per HYPE

(Teleborsa) - L'Assemblea straordinaria di illimity Bank ha approvato all’unanimità dei presenti l’aumento di capitale a servizio degli accordi con il Gruppo Sella ... piattaforme genererà valore ...

