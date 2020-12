Un forte boato poi la tragedia, esplode fabbrica di fuochi d’artificio: ci sono morti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni la deflagrazione avrebbe provocato almeno 3 vittime. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. La tragedia si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. La fabbrica coinvolta è una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Esplosione in unadia Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni la deflagrazione avrebbe provocato almeno 3 vittime. Sul postoal lavoro i vigili del fuoco. Lasi è verificata in unadia Casalbordino, in provincia di Chieti. Lacoinvolta è una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

