Uccide i figli di 15 e 13 anni e si suicida, la moglie lo aveva denunciato (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alessandro Pontin, il 49enne di Trebaseleghe (Padova) che ieri ha ucciso i figli a coltellate togliendosi poi la vita, era stato denunciato dalla moglie a maggio, perch non pagava gli alimenti sanciti ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alessandro Pontin, il 49enne di Trebaseleghe (Padova) che ieri ha ucciso ia coltellate togliendosi poi la vita, era statodallaa maggio, perch non pagava gli alimenti sanciti ...

