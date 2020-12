“The Beatles: Get Back”, Peter Jackson svela le prime immagini del suo documentario musicale (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’acclamato regista Peter Jackson ha rilasciato le prime esclusive immagini del suo documentario The Beatles: Get Back per i fan di tutto il mondo. Lo speciale contenuto di 5 minuti è disponibile su TheBeatles.com e in streaming su Disney+. Il documentario arriverà nelle sale cinematografiche americane il 27 agosto 2021. The Beatles: Get Back The Beatles: Get Back presentato da The Walt Disney Studios in associazione con Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd. è un’entusiasmante nuova collaborazione tra i Beatles e il regista vincitore di tre Premi Oscar Peter Jackson (Il Signore degli Anelli, They ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’acclamato registaha rilasciato leesclusivedel suoThe: Getper i fan di tutto il mondo. Lo speciale contenuto di 5 minuti è disponibile su The.com e in streaming su Disney+. Ilarriverà nelle sale cinematografiche americane il 27 agosto 2021. The: GetThe: Getpresentato da The Walt Disney Studios in associazione con Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd. è un’entusiasmante nuova collaborazione tra ie il regista vincitore di tre Premi Oscar(Il Signore degli Anelli, They ...

