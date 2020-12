PewDiePie e Mr Beast battuti ancora una volta | il re degli YouTuber è un bimbo di 9 anni

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Se vi chiedessimo quali sono glipiù pagati al mondo, quali nomi recitereste? Mr, David Dobrik? Tutto giusto, ma... non tutti sanno che in realtà, attualmente, lodi maggior successo al mondo è un bambino. Forbes ha pubblicato una listadai maggior ricavi (presunti) del 2020, e nelle prime posizioni appaiono nomi molto noti, con Jimmy Donaldson (Mr) al secondo posto e Dude Perfect al terzo. Al primo, tuttavia, Ryan Kaji, un fenomeno di soli nove. Il ragazzo, dedito ad esperimenti e giochi (come ci si aspetterebbe da un ragazzino creativo della sua età, del resto!) vanta un canale da 41,7 milioni di iscritti e ben 29,5 milioni di dollari guadagnati, secondo la stima di Forbes. Leggi altro...