Patrick Zaki “è depresso, ormai non esce più dalla sua cella”. L’appello dei familiari dopo l’ultima visita: “Liberate nostro figlio” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un Patrick diverso da tutte le altre rare occasioni in cui la famiglia gli ha fatto visita, “esausto e stufo”, caduto in uno stato di depressione che ormai gli impedisce di uscire dalla propria cella anche nelle ore d’aria che gli vengono concesse. Il racconto della madre di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio scorso all’aeroporto del Cairo, racconta di un crollo mentale del figlio che, dopo ormai più di dieci mesi di prigionia nel carcere di Tora, soffre per lo spreco di tempo in relazione ai suoi progetti accademici, con le ultime sentenze di rinnovo della detenzione che, dopo un’iniziale speranza, hanno dato l’ultima mazzata al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Undiverso da tutte le altre rare occasioni in cui la famiglia gli ha fatto, “esausto e stufo”, caduto in uno stato di depressione chegli impedisce di uscirepropriaanche nelle ore d’aria che gli vengono concesse. Il racconto della madre di, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio scorso all’aeroporto del Cairo, racconta di un crollo mentale delche,più di dieci mesi di prigionia nel carcere di Tora, soffre per lo spreco di tempo in relazione ai suoi progetti accademici, con le ultime sentenze di rinnovo della detenzione che,un’iniziale speranza, hanno datomazzata al ...

EP_President : Oggi l'@Europarl_IT ha detto all'Egitto: nessun compromesso su verità, giustizia e diritti umani. Vogliamo verità… - amnestyitalia : Preoccupano le condizioni di salute di Patrick Zaki. Dalla sua cella nel carcere di Tora giungono parole ancora più… - Tg3web : Il Parlamento Europeo in seduta plenaria ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Egitto. Citati, esplicit… - UstaUnisannio : La #CRUI invia al presidente dell'Egitto al-Sisi una petizione in supporto di Patrick George Zaki perché abbia il p… - GianniRosini : Patrick Zaki “è depresso, ormai non esce più dalla sua cella”. L’appello dei familiari dopo l’ultima visita: “Liber… -