Milan | Pioli gongola | «Leao? Schema studiato in allenamento» – VIDEO

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha svelato in conferenza stampa che la giocata che ha permesso a Rafael Leao di segnare il gol più veloce della Serie A è uno schema provato in allenamento. BRAVI – «Sono stati bravi Calhanoglu, Leao e Diaz a trasformare una situazione preparata poi diventasse cosi precisa ed efficace. E' chiaro che questo episodio ci ha permesso di cominciare la partita sotto il punto di vista tattico e mentale, mentre nella partita precedenti eravamo sempre stati costretti a rincorrere».

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha svelato in conferenza stampa che la giocata che ha permesso a Rafael Leao di segnare il gol più veloce della Serie A è uno schema. Ritorno di fiamma per Luka Jovic: il Milan ha deciso di puntare tutto sul serbo del Real Madrid per rinforzare l'attacco e continuare a sognare lo scudetto. Trattativa già avviata e in giornata è previsto.