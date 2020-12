Milan e Inter rispondono alla Juve, la corsa scudetto è a 3. Male Roma e Napoli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nessun sorpasso. Il Milan ha respinto l'attacco dell'Inter con forza. Sono bastati sei secondi e settantasei centesimi a Leao per segnare il gol più veloce della storia dei campionati europei. In ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nessun sorpasso. Ilha respinto l'attacco dell'con forza. Sono bastati sei secondi e settantasei centesimi a Leao per segnare il gol più veloce della storia dei campionati europei. In ...

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - ZZiliani : Come ogni domenica sera, ecco la classifica come mi auguro sia da martedì sera, senza il verme più grosso. MILAN 31… - ZZiliani : La classifica di Serie A senza il verme. 1. MILAN 27 2. NAPOLI 24* 3. INTER 24 4. SASSUOLO 22 5. ROMA 21 6. JUVENTU… - Fra29615307 : @marco40959014 @interebbasta Quando Maldini anni fa diceva che l'Inter era più avanti del Milan come progetto io gl… - enricoreggiani2 : @cri874 @milan @Inter @acspezia Stai sereno: dico quello che penso e non mi pare di essere il solo a pensarlo. Cerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter Milan, Inter e Juve, Sconcerti: i rossoneri una realtà, i nerazzurri crescono senza brillare, con Pirlo... Corriere della Sera Serie A, il punto. Cagliari: serve vincere. Imparare dal trio Milan, Inter e Juventus

Alla Sardegna Arena i rossoblù hanno lasciato sul campo un successo che manca da sei gare. salto di qualità rimandato ...

Gli eroi in bianconero: DOUGLAS COSTA

così come in finale di Coppa Italia contro il Milan. O ancora, in quella fase delicatissima di quel campionato (e di quello scudetto) segnando a Milano contro l’Inter o servendo 3 assist contro la ...

Alla Sardegna Arena i rossoblù hanno lasciato sul campo un successo che manca da sei gare. salto di qualità rimandato ...così come in finale di Coppa Italia contro il Milan. O ancora, in quella fase delicatissima di quel campionato (e di quello scudetto) segnando a Milano contro l’Inter o servendo 3 assist contro la ...