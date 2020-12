Manovra, Salvini “Uniti si vince, si ottengono risultati” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Seppur dall’opposizione il lavoro della Lega e del centrodestra sta portando risultati positivi, penso alle famiglie, ai tre miliardi per le partite Iva, agli artigiani che non pagheranno o pagheranno molto meno i contributi, allo sconto sulle bollette elettriche per i commercianti in difficoltà, al taglio dell’Iva sul cibo d’asporto”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa. ror/mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Seppur dall’opposizione il lavoro della Lega e del centrodestra sta portandopositivi, penso alle famiglie, ai tre miliardi per le partite Iva, agli artigiani che non pagheranno o pagheranno molto meno i contributi, allo sconto sulle bollette elettriche per i commercianti in difficoltà, al taglio dell’Iva sul cibo d’asporto”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, nel corso di un punto stampa. ror/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

Il leader della Lega: "Noi abbiamo voglia di collaborare: lo dimostra l'atteggiamento avuto in questa Manovra. Dal governo troppi decreti" (ANSA) ...

