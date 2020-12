Måneskin, il singolo “Vent’anni” è certificato disco d’oro (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Vent’anni” il nuovo singolo dei Måneskin, uscito il 30 ottobre, è certificato disco d’oro. Dopo essere stati annunciati nel cast dei CAMPIONI in gara al 71mo Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni”, i Måneskin raggiungono un altro risultato che si aggiunge alle certificazioni, che contano ora 15 dischi di platino e 6 dischi d’oro, oltre alle 70 date sold out collezionate nel primo tour in Italia ed Europa. Scritta dai Måneskin, “Vent’anni” è una rock ballad cruda e contemporanea che il gruppo dedica in particolare alla propria generazione con un messaggio carico di libertà dalle sovrastrutture e dai filtri, unito al desiderio di essere autentici. Iniziando a esibirsi live da giovanissimi nelle strade ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 dicembre 2020) “” il nuovodei, uscito il 30 ottobre, è. Dopo essere stati annunciati nel cast dei CAMPIONI in gara al 71mo Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni”, iraggiungono un altro risultato che si aggiunge alle certificazioni, che contano ora 15 dischi di platino e 6 dischi, oltre alle 70 date sold out collezionate nel primo tour in Italia ed Europa. Scritta dai, “” è una rock ballad cruda e contemporanea che il gruppo dedica in particolare alla propria generazione con un messaggio carico di libertà dalle sovrastrutture e dai filtri, unito al desiderio di essere autentici. Iniziando a esibirsi live da giovanissimi nelle strade ...

