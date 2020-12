Live – Non è la d’Urso, Ariadna Romero gela Pierpaolo Pretelli: “Non lo amo” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ospite di Live – Non è la d’Urso, Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, è tornata a commentare il suo rapporto col gieffino. Dopo averla vista nella Casa del GF Vip 5, dove si è recata per parlargli del loro piccolo Leonardo, Pierpaolo ha cominciato a dubitare di sé e a pensare di provare ancora qualcosa per la madre di suo figlio, che è stata e rimane la donna più importante della sua vita. Ma a domanda diretta da parte della conduttrice, Ariadna ha risposto in maniera lapidaria: non ama più Pierpaolo, ed è convinta che neanche lui la ami. Live – Non è la d’Urso, Ariadna Romero torna a parlare di Pierpaolo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ospite di– Non è la, ex compagna di, è tornata a commentare il suo rapporto col gieffino. Dopo averla vista nella Casa del GF Vip 5, dove si è recata per parlargli del loro piccolo Leonardo,ha cominciato a dubitare di sé e a pensare di provare ancora qualcosa per la madre di suo figlio, che è stata e rimane la donna più importante della sua vita. Ma a domanda diretta da parte della conduttrice,ha risposto in maniera lapidaria: non ama più, ed è convinta che neanche lui la ami.– Non è latorna a parlare di...

